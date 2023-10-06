Розыгрыш билетов на портале Bublik! Грузинская группа Mgzavrebi выступит в Таллинне с удивительным концертом

В творчестве группы ведущую роль играют этнические грузинские мотивы, гармонично сочетаясь с рок-энергетикой. Эта солнечная добродушная музыка, покорила даже тех, кто не знает грузинского языка. Неудивительно, что Mgzavrebi быстро завоевала популярность далеко за пределами Грузии.



Mgzavrebi выступают и в камерных клубах, и на огромных фестивальных площадках. Но одно остается неизменным, они всегда создают на своих концертах атмосферу домашнего грузинского гостеприимства и уюта. Mgzavrebi относится к тем группам, музыку которых обязательно надо слушать вживую. В их исполнении есть что-то такое, что запись не способна передать.



В последние несколько лет Mgzavrebi с аншлагами выступали на крупнейших площадках Европы и за ее пределами и обещают, наконец, покорить сердца жителей Эстонии.



Те, кто однажды пришел на ее концерт, в следующий раз обязательно приведут своих родственников и друзей. Да и сами музыканты Mgzavrebi — это близкие друзья, которые знакомы с детства, когда они пели вместе в хоре у мамы Гиги. Их песни очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому. А любой концерт группы превращается в праздник, который музыканты так легко и просто создают здесь и сейчас, в любом зале.



