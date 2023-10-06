Все-таки развод?! Вера Брежнева необычно презентовала новый альбом

Ранее поводами задуматься о разводе были внезапно удаленные совместные фото в личном блоге экс-солистки «ВИА Гры“, снимки без обручального кольца, а также просто слухи в Сети. Пока одни уверяли, что брак — все, сама Вера и ее муж голоса не подавали.

Сомнения понемногу стали рассеиваться после выхода песни Константина с драматичным названием «Почему я?“, где он не совсем тонко намекнул на свое одиночество. Более прозрачным все стало с выпуском нового музыкального альбома Брежневой, в описании которого она подтвердила их с Меладзе разлуку. «Развод, трансформации, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке“, — обратилась артистка к поклонникам в Инстаграме.

Формально это, конечно, не объявление о разводе, но сомнений в нём у поклонников почти не осталось.