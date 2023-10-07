Светлану Лободу обвинили в мошенничестве

Согласно решению суда, Влади может получить 500 евро в качестве моральной компенсации и 120 евро — госпошлины. При этом судья также потребовал удалить из сети запись концерта, из-за которого автор хита «К черту любовь“ подал в суд. Автор, впрочем, подавал иск на сумму в 10 раз больше.

Олег Влади заявил, что не подписывал договор о предоставлении прав на хит «К черту любовь“. Он сообщил, что команда Лободы по его запросу предоставила ему контракт на украинском языке с его подписью. Хотя, отмечает Влади, он не подписывал этот документ. „Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность! Чего не было и быть не могло, разумеется. За всю свою более чем 15-летнюю творческую карьеру я не сталкивался с таким вопиющим хамством и фактически преступным поведением“, — заявил автор.