БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Сочная Таюрская, Прусикин в платье и Томми Кэш в майке-алкоголичке: в Таллинне прошел мощный концерт Little Big(8)
Вечер пятницы, 6 октября, в Таллинне был очень жарким, ведь в столичном клубе Helitehas прошел яркий, громкий и захватывающий концерт Little Big. Посетители стояли буквально на ушах – энергия била ключом, а на концерте было не протолкнуться. Смотри большую галерею с концерта!
Этот вечер был настоящим праздником музыки и абсолютного безумия. Зал активно участвовал в выступлении – подпевал и без устали танцевал под заводные треки Little Big. Дым и яркий свет создавали непередаваемую атмосферу, а перчинку концерту придало появление эстонского рэпер Томми Кэша. Однако это было ожидаемо, ведь музыкант является частью лейбла Little Big Family, поэтому было бы странно его не увидеть в Эстонии на одной сцене с артистами.
На сцене происходило что-то невероятное. Зная, какой насыщенный у группы гастрольный график, поражаешься их умению полностью отдаваться сцене и отыгрывать концерт максимально качественно до самой последней ноты, держа публику на пике эмоций. Солисты группы, Илья “Ильич“ Прусикин и Соня Таюрская, взорвали сцену своими дикими танцами и креативными образами. Возрастного ограничения на концерте не было, поэтому танцевали все - и дети, и взрослые.
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