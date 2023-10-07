БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Сочная Таюрская, Прусикин в платье и Томми Кэш в майке-алкоголичке: в Таллинне прошел мощный концерт Little Big

Этот вечер был настоящим праздником музыки и абсолютного безумия. Зал активно участвовал в выступлении – подпевал и без устали танцевал под заводные треки Little Big. Дым и яркий свет создавали непередаваемую атмосферу, а перчинку концерту придало появление эстонского рэпер Томми Кэша. Однако это было ожидаемо, ведь музыкант является частью лейбла Little Big Family, поэтому было бы странно его не увидеть в Эстонии на одной сцене с артистами.