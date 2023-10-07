07.10.2023, 17:25
Стал известен диагноз Кевина Спейси
ФОТО: | Thomas Krych/ZUMA Wire
4 октября американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане. Врачи предполагали, что у него случился инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. Сегодня же стало ясно, что именно произошло.
По итогу обследований звезде «Карточного домика“ диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — хроническую недостаточность мозгового кровообращения, а заодно и остеохондроз.
Актеру в Ташкенте провели ЭКГ, сделали МРТ, а также взяли анализ крови. Выяснилось, что у Спейси повышен уровень кортизола и холестерина.