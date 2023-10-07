Шоубиз
07.10.2023, 17:25

Стал известен диагноз Кевина Спейси

 
Kevin Spacey Cleared of Sex Offences
Kevin Spacey Cleared of Sex Offences
ФОТО: Thomas Krych | Thomas Krych/ZUMA Wire

4 октября американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане. Врачи предполагали, что у него случился инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. Сегодня же стало ясно, что именно произошло.

По итогу обследований звезде «Карточного домика“ диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — хроническую недостаточность мозгового кровообращения, а заодно и остеохондроз.

Актеру в Ташкенте провели ЭКГ, сделали МРТ, а также взяли анализ крови. Выяснилось, что у Спейси повышен уровень кортизола и холестерина.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии