"Не было должного полового воспитания“: жена Славы Комиссаренко пытается оправдаться за порнопрошлое

Скандал в семье Комиссаренко вызвал общественный резонанс. Одни стали осуждать девушку за ложь супругу и сомнительные увлечения, другие выступили в ее поддержку.

Сегодня 26-летняя Шашкова решила прервать молчание. Она высказалась на тему темного прошлого в личном Telegram-канале.

„Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель, и к нынешнему моменту данный эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их тайными и забыть.

Да, к сожалению, у меня не было должного полового воспитания, да и вообще воспитания как такового, не было окружения, которое могло бы предостеречь от подобного занятия. Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой. Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнью обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее.

И все мои потайные желания на сегодняшний день были — посетить Антарктиду, путешествовать по Америке на машине. Но произошло то, что произошло. Значит так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и ставлю на этом точку во всей этой истории“, — написала Юлия.

Напомним, что после новости о женитьбе Комиссаренко в Сеть стали сливать порнографические кадры его новоиспеченной супруги. Вскоре посыпались и подробности жизни Шашковой до знакомства с комиком. По слухам, девушка не только снималась интимных роликах, но подрабатывала "офлайн" в саунах.

В окружении Юлии также уверяли: она познакомилась со звездой, так как находилась в поисках состоятельного покровителя. Говорят, Шашкова продолжала обновлять страницу на специализированных сайтах и в момент романа со Славой, чтобы не упустить новых клиентов.

Впрочем, Комиссаренко уверяет: прошлое человека может быть каким угодно. Артиста больше обидело, что девушка не рассказала ему о пикантном моменте в биографии, а после слива и вовсе начала все отрицать.