Максим Галкин поддержал Израиль — и столкнулся с волной русского "антифашизма"

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжёлое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" — написал артист.

Казалось бы, что может пойти не так? Но в комментарии пришли возбуждённые российские (в основносм) пользователи Инстаграм, которые и так не жаловали Галкина за "предательство", а тут смогли продемонстрировать и банальный антисемитизм. "Обратно в Россию сейчас попрётесь всей своей убогой семейкой, но надеюсь, в ваше такси по пути в аэропорт попадёт снаряд", "Боевики ХАМАС ломанулись скупать билеты на твой концерт", "Как там нынче в свободном Израиле?", "Ну как утро? Бомбезно?", — наперебой радовались "антифашисты".