Александр Петров рассказал, как решился на внезапное предложение возлюбленной

„Это был искренний порыв, наверное, главное событие в жизни за много лет. Мы даже не успели ничего обсудить, а в загсе ее спрашивают: «Вы берете фамилию мужа?“. Вика такая: «Да!“. Сейчас она занимается переоформлением документов, скоро уже дадут новый паспорт“, — вспомнил Петров.

Он заверил, что давно искал себе партнершу, с которой в доме будет царить уютная и теплая атмосфера. По словам Петрова, он решился на внезапное предложение руки и сердца в загородном коттедже, а обручальное кольцо смастерил из веточки дерева. Актер подчеркнул, что сделал предложение скромно и по-семейному, так как внезапно осознал, что им надо ехать в ЗАГС.