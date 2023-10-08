Шоубиз
08.10.2023, 14:00

Александр Петров рассказал, как решился на внезапное предложение возлюбленной

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Александр Петров
Александр Петров
ФОТО: Youtube

Актёр Александр Петров назвал внезапное решение жениться на Виктории Антоновой «искренним порывом“, — пишет Gazeta.

„Это был искренний порыв, наверное, главное событие в жизни за много лет. Мы даже не успели ничего обсудить, а в загсе ее спрашивают: «Вы берете фамилию мужа?“. Вика такая: «Да!“. Сейчас она занимается переоформлением документов, скоро уже дадут новый паспорт“, — вспомнил Петров.

Он заверил, что давно искал себе партнершу, с которой в доме будет царить уютная и теплая атмосфера. По словам Петрова, он решился на внезапное предложение руки и сердца в загородном коттедже, а обручальное кольцо смастерил из веточки дерева. Актер подчеркнул, что сделал предложение скромно и по-семейному, так как внезапно осознал, что им надо ехать в ЗАГС.

Напомним, что 15 сентября Александр Петров внезапно женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры.

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