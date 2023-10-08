ВИДЕО | Глюкоза во время нападения боевиков оказалась в Израиле

„Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей. У нас все нормально. Мы находимся в отеле. Недавно работала сирена, поэтому нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все порядке. Соблюдаем все указания, которые нам дают в отеле. Не знаю, что будет дальше, но пока так“, — отмечает российская певица в Stories.

Позднее Наталья вышла в эфир уже в макияже и, не скрывая радости, сообщила, что в Тель-Авиве обстановка спокойная, "люди сидят в кафе" и можно без проблем прогуляться.

Известно, что певица прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, который должен был состоятся 7 октября, но по понятным причинам был отменен. Отменены также авиарейсы в Израиль и из него, так что пока Глюкоза не может вернуться в Россию.