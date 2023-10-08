Проклятие Разина в действии: звезды отказываются от участия в трибьют-шоу Шатунова, а у Сергея Мазаева обнаружена опухоль
Вечер, посвященный 50-летию легендарного артиста, запланирован только на 17 октября, но уже сейчас обрастает скандалами. Так, продюсер группы «Ласковый май“ Андрей Разин буквально проклял знаменитостей, которые примут в ней участие.
К словам Разина артисты отнеслись по-разному. Кто-то просто посмеялся. А Татьяна Буланова посоветовала организаторам серьезно отнестись к угрозам и усилить меры безопасности.
Уже известно, что выступить на вечере не смогут Григорий Лепс и Дима Билан. Впрочем, тут Разин руку не прикладывал: у Билана, например, просто концерт в другом городе, а двойниками, как "Ласковый май" в лучшие годы, он не обзавёлся.
На грани срыва оказалось участие в концерте Ларисы Долиной. И комментарий от её директора выглядит довольно странным: "Ещё не знаю, пока ничего не известно". Не то не сошлись в цене, не то Разин хоть кого-то всерьёз напугал.
Не сможет выступить и Сергей Мазаев, который планировал своё участие. „У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы“, — сообщил музыкант.