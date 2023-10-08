08.10.2023, 20:00
Умерла легенда украинской экстрады Нина Матвиенко(2)
ФОТО: Youtube
Певица Нина Матвиенко ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом изданию «Страна.ua“ сообщила дочь народной артистки УССР Антонина. О причине смерти она не сказала ничего.
10 октября Матвиенко должно было исполниться 76 лет. Известно, что она была уроженкой Житомирской области. В ее репертуаре были широко известные песни "Рушник", "Ой летели дикие гуси", "Колыбельная“ и другие.
За время своей творческой карьеры Матвиенко становилась лауреатом Госпремии Украинский ССР, а также являлась Героем Украины и состояла в Союзе кинематографистов. Нина Матвиенко была награждена Орденами княгини Ольги II и III степени.