Ну и сумма! Кристина Пяртельпоэг рассказала, сколько потратила на пластические операции и откуда взяла деньги

29-летняя Пяртельпоэг раскрыла, что в середине сентября решилась на пластику живота, а также на липосакцию боков и подбородка. Хотя сначала она держала стоимость операций в секрете, но теперь все же решила раскрыть карты.

"Скажем так, стоимость этого - в моем случае пластики живота, липосакции боков или "ушек", и в конце решили, что сделаем и подбородок - составила в общем 7000 евро", - рассказала девушка.

Позже у нее спросили, сколько стоила именно липосакция подбородка и Пяртельпоэг сказала, что эта операция обошлась ей в 1200 евро.

Она также подчеркнула, что пластика живота и липосакция были предназначены не для похудения, а для того, чтобы придать телу нужные формы. Поэтому перед этим ей самой пришлось сбросить вес: "Перед операцией я сбросила около 15-16 кило, а операция убрала мне еще где-то два килограмма кожи и жира. Всего значит на 18 килограммов меньше, чем в феврале.

Позже Пяртельпоэг появилась на празднике Андрея Зевакина и Робина Валтинга уже в более подтянутой форме и добавила, что будет выглядеть еще стройнее, когда полностью пройдет отек после операции.

Девушке задали прямолинейный вопрос - откуда она взяла такую приличную сумму на пластику? „Скажу честно, у меня две фирмы. Я копила деньги, я с деньгами хорошо обращаюсь, не растарчиваю", - объяснила она и добавила, что прежде чем решиться на такой шаг долго взвешивала за и против.