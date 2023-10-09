Актер Павел Баршак получил тяжелые травмы в драке

По данным «Базы“, все произошло в ночь на восьмое октября. Павел Баршак находился в гостях у своей подруги, 32-летней Насти, когда около четырех утра к ним в квартиру через балконное окно залез знакомый девушки – 25-летний Александр Табаков, который до этого постоянно звонил и настойчиво требовал руки и сердца. Вот и в эту ночь Александр позвонил, но на этот раз трубку взял Павел и сказал, чтобы тот забыл номер Насти.

Спустя несколько минут, когда парочка сидела на балконе, Александр пришел к дому Насти. Пара решила просто уйти с балкона в квартиру, но Сашу такое развитие событий не устроило: он залез на козырек, после чего перелез на балкон и начал выяснять отношения с Павлом. После недолгого разговора завязалась драка, в ходе которой Александр оказался сильнее актёра. Табаков покинул жилище тем же путём — через балкон.

На следующее утро после драки Павел даже смог поехать на работу (он снимается в сериале), но там ему стало хуже и пришлось обращаться к медикам. В больнице у него диагностировали закрытую травму груди и переломы ребер. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Баршак стал известен после фильма Алексея Учителя «Прогулка“. Также он снимался во многих фильмах и сериалах, в том числе «День выборов 2“, «Питер ФМ“, «Елки 2“ и «Каменская“.