Умер клавишник группы "Руки вверх". Семья говорит об убийстве
Пианист Владимир Капырин скончался на 37-м году жизни в собственной квартире в Москве. Тело артиста нашёл родной отец покойного — композитор Дмитрий Капырин. Он пытался оказать помощь сыну, но уже возможно было лишь констатировать смерть.
Дмитрий рассказал, что покойный при жизни злоупотреблял спиртными напитками. Стал ли именно алкоголь причиной смерти — не уточняется.
В беседе с телеграм-каналом SHOT отец погибшего заявил, что он обнаружил тело сына в лужи крови с пробитой головой. На теле были следы от побоев. Отец также рассказал, что из квартиры сына пропали деньги и мобильный телефон. При этом в заключении судмедэкспертизы сказано, что погибший скончался не от побоев, поэтому смерть не признана насильственной, подчеркнул Капырин. „Несмотря на то что семья уверена в убийстве, оспаривать данное решение родные не станут“, — сообщает Telegram-канал SHOT.
Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он был известным джазовым пианистом, лауреатом множества джазовых фестивалей и конкурсов. Несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии «Руки Вверх!“, и выступал на живых концертах с Трофимом.
Также Владимир Капырин был участником разных музыкальных проектов, в их числе группа «Харизма“, Jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова.