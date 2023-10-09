Умер клавишник группы "Руки вверх". Семья говорит об убийстве

В беседе с телеграм-каналом SHOT отец погибшего заявил, что он обнаружил тело сына в лужи крови с пробитой головой. На теле были следы от побоев. Отец также рассказал, что из квартиры сына пропали деньги и мобильный телефон. При этом в заключении судмедэкспертизы сказано, что погибший скончался не от побоев, поэтому смерть не признана насильственной, подчеркнул Капырин. „Несмотря на то что семья уверена в убийстве, оспаривать данное решение родные не станут“, — сообщает Telegram-канал SHOT.