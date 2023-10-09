Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Гариком Харламовым

На днях масла в огонь слухов, теорий и домыслов подлила сама актриса: она опубликовала двусмысленное видео, которое многие восприняли как намек на то, что пара узаконила отношения. В коротком ролике Екатерина бежит через зеленую арку в романтичном белом платье, очень похожем на свадебное. «А вот это точно было, и было это в конце лета, но рассказать пока всего не могу“, — написала Ковальчук. И для тех, кому мало было подсказок, добавила: «Скажу только — эти песни звучат в радости и печали“. Напоминает одну широко известную клятву, правда?