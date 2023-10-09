Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Гариком Харламовым
Шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, пожалуй, одна из самых глубоко законспирированных пар российского шоу-бизнеса. Влюбленные крайне редко делятся совместными фото и рассказывают о своих отношениях. А потому за каждой подсказкой в соцсетях знаменитостей фанаты следят особенно пристально, — рассуждает Super.
На днях масла в огонь слухов, теорий и домыслов подлила сама актриса: она опубликовала двусмысленное видео, которое многие восприняли как намек на то, что пара узаконила отношения. В коротком ролике Екатерина бежит через зеленую арку в романтичном белом платье, очень похожем на свадебное. «А вот это точно было, и было это в конце лета, но рассказать пока всего не могу“, — написала Ковальчук. И для тех, кому мало было подсказок, добавила: «Скажу только — эти песни звучат в радости и печали“. Напоминает одну широко известную клятву, правда?
Однако пара деталей в стройную конспирологическую картину все-таки не укладывается. Во-первых, о каких песнях все-таки речь? А во-вторых, почему актриса в кокошнике? Возможно, эта стори — всего лишь промо к новому проекту, в котором снялась Ковальчук? Ответ узнаем скоро: Катерина пообещала, что уже в ближайшее время подписчики все «услышат, увидят и даже прочитают“.