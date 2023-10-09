09.10.2023, 17:30
Иосиф Пригожин не может связаться с семьей, находящейся в Израиле(10)
ФОТО: Youtube
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, рассказал о своих родственниках в Израиле. Его мать уже несколько лет проживает в этой стране. Там же живут его брат и сестра, которые не отвечают на звонки.
В последние дни города и населенные пункты Израиля подвергаются ракетным атакам. Во время воздушных тревог местное население ищет укрытие в бомбоубежищах. Возможно, брат и сестра Пригожина не отвечают на звонки из-за проблем с коммуникацией. Продюсер крайне обеспокоен, так как уже двое суток не может связаться со своими близкими.
На текущий момент известно, что мать Иосифа находится в безопасности — ему удалось связаться с ней по телефону. Связи с другими родственниками до сих пор нет.