Шоубиз
09.10.2023, 17:30

Иосиф Пригожин не может связаться с семьей, находящейся в Израиле

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
ФОТО: Youtube

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, рассказал о своих родственниках в Израиле. Его мать уже несколько лет проживает в этой стране. Там же живут его брат и сестра, которые не отвечают на звонки.

В последние дни города и населенные пункты Израиля подвергаются ракетным атакам. Во время воздушных тревог местное население ищет укрытие в бомбоубежищах. Возможно, брат и сестра Пригожина не отвечают на звонки из-за проблем с коммуникацией. Продюсер крайне обеспокоен, так как уже двое суток не может связаться со своими близкими.

На текущий момент известно, что мать Иосифа находится в безопасности — ему удалось связаться с ней по телефону. Связи с другими родственниками до сих пор нет.

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