Елена Скульская о своей новой книге: "Можно всё свести к рассказу о Золушке"

Портал RusDelfi расспросил Елену Григорьевну о ее новой книге и приоткрыл читателям завесу таинственности будущей презентации "4 сюжета".

Можете ли вы рассказать нам кратко о сюжете своей новой книги “4 сюжет“ и о том, что вдохновило вас на создание этой книги?

Существует множество парадоксальных афористичных высказываний о том, сколько в мировой литературе есть сюжетов. Можно всё свести к рассказу о Золушке: сначала было так, а потом стало по-другому… Хорхе Луис Борхес писал, что в мире есть только четыре истории, да и те можно свести к трем. В новой книге я оспариваю утверждение выдающегося аргентинского писателя и предлагаю 24 "четвертых сюжета“, придуманных писателями из 24 стран.

Какие ключевые темы или идеи вы хотели передать читателям через свою новую книгу?

Мне хотелось показать знаменитых писателей с необычной, непривычной стороны – исследовать именно их умение выстроить сюжет, интригу, показать то, что удерживает внимание читателя.

Чем ваша новая книга отличается от ваших предыдущих работ? Есть ли какие-то особенности или изменения в вашем писательском стиле?

Это книга внимательного читателя, а не поэта или прозаика, естественно, тема и задача определяют стиль разговора – он более доверителен и спокоен.

Какой тип читателя вы надеетесь заинтересовать своей новой книгой? Какие эмоции или реакции вы надеетесь вызвать у своей аудитории?

В этой книге я размышляю о знаменитых писателях – Чехове, Кроссе, Кафке, Шекспире, Дюма, Софокле, Сэлинджере и многих других, которые, думаю, известны большинству читателей. У каждого читателя есть свой взгляд на классиков, возможно, будет интересно познакомиться и с моим отношением к этим выдающимся сочинителям.

В процессе написания книги были ли какие-то вызовы или интересные моменты, о которых вы хотели бы поделиться?

Были обнаружены сходства, пересечения в творчестве разных писателей, которые при этом не могли знать сочинений друг друга – это очень важный, почти мистический момент.