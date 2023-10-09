ВИДЕО | Максим Галкин опроверг бегство из Израиля

Однако сам Галкин спокойно записал видео из Израиля. "Мы никуда не едем. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь в сложное для страны время. Вы себе не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну, которая в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт, здесь нет различий между рядовыми гражданами и детьми высокопоставленных чиновников. Это и есть патриотизм. Я горжусь тем, что я израильтянин. И я уверен, что придёт время, когда я буду также гордиться, что я россиянин. Сейчас какая-то "пересменка" в России с приоритетами в морали и этике, но ничего, доживём и до других времён".