ФОТО | Как мило! Смотрите, как 24-летняя невеста Олега Сынаялга поздравила его с 64-летием
5 октября бизнесмен Олег Сынаялг отметил свое 64-летие. В честь важной даты его невеста Кэтрин Раудвере (24) поделилась милой фотографией.
Обручившаяся в начале августа пара запечатлена на фотографии во время нежного объятия и с широкими улыбками на лицах. Олег и Кэтрин позируют в зеркале отеля Hilton.
"Ловлю волшебные моменты с любовью всей моей жизни", - подписала девушка под фото.
24-летняя Кэтрин сообщила о помолвке с бизнесменом, когда опубликовала в Instagram их общее фото и показала обручальное кольцо. На фото она обнимает мужчину, а на ее руке видно роскошное кольцо.
„Один из волшебных дней в моей жизни, который я буду помнить вечно: я сказала „да!“ непрекращающимся улыбкам, нежным объятиям и любви на невероятно красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты встал передо мной на одно колено с кольцом в руке“, - написала девушка.
Девушка Сынаялга, которая значительно моложе его, обнародовала их отношения в социальных сетях в январе этого года. Ранее предприниматель рассказал изданию Kroonika о своей новой возлюбленной подробнее и поведал, что новые отношения пришли в его жизнь всего через несколько месяцев после смерти жены Вийви в августе 2021 года.
Харри Раудвере, отец Кэтрин – бывший бизнес-партнер Олега Сынаялга, а также политический деятель.