Оргия в центре Таллинна? Коуч по тантрическому сексу Джамиля Мирзоева показала, что делают ученики за закрытыми дверями
Пока в Таллинне бушевал ураган, в одном из уютных йога-центров в самом центре столицы бушевал подъем сексуальной энергии. Женщины с закрытыми глазами гладили мужчин, затем мужчины гладили женщин, потом участники практики по очереди становились в центр круга из людей, где им нашептывали духоподъемные фразы. "Секта!" - скажете вы. "Тантра!" - ответят они.
Джамиля Мирзоева - бывший успешный парикмахер-стилист, владелица салона красоты в центре Таллинна. Она занимала первые места на международных конкурсах парикмахерского искусства, а записываться к ней в салон надо было за несколько месяцев. Джамиля сама говорит, что, пожалуй, ее знала вся страна. "Меня знала каждая собака, я ездила по сложнейшим конкурсам - на одном из финальных состязаний большого соревнования в Сочи за меня проголосовало 7 000 человек! - вспоминает Джамиля. - Однако в, какой-то момент я поняла, что я переросла саму себя и мне захотелось большего".