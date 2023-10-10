Ану Саагим призналась, что она и погрязшая в скандалах с изменами Бригитте Сюзанне Хунт - не подруги

Затем зрители поинтересовались, как Ану относится к скандалам вокруг Бригитте Сюзанне Хунт и являются ли они подругами. Ха последнее время Хунт засветилась в трех скандалах, где, как поговаривают злые языки, имела место измена - с миллионером Индреком Рахумаа, экс-премьер-министром Таави Рыйвасом и музыкантом Танелем Падаром.

“Нет, мы не подруги, но я бы не хотела хоронить Бригитте Сюзанне Хунт. Мы много лет занимались стендапом, и я не из тех людей, которые, если у кого-то в жизни наступает черная полоса, выбрасывают его за борт. Я думаю, что в ее жизни произошло что-то трагическое“, - говорит Ану, имея в виду реалити-сериал “Замужняя красавица“.

“Может быть, у человека разбилось сердце, и он немного запутался. Но я не загоняю людей в рамки и не выбираю ничью сторону. Мы не подруги и не враги. Когда мы видимся, мы общаемся“, - добавила она.

Ану саагим также раскрыла секрет своей безупречной внешности и фигуры. Читайте больше здесь.