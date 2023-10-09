Юрий Шевчук перенес инфаркт

Юрию Шевчуку 66 лет. Он выступает против российского вторжения в Украину. Летом 2023 года у ДДТ должны были состояться большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но их перенесли на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам“.