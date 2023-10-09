"Секс с тобой был посредственным": Дрейк выпустил дисс на Рианну

Отношения Дрейка и Рианны длились с 2009 по 2018 год: в это время пара не раз расходилась, а после последнего расставания появились слухи, что рэпер не может забыть свою возлюбленную. „Почему они говорят, будто я зациклен на тебе? Этого не может быть!“ — усмехается Дрейк в новой песне.

В треке музыкант также заявляет, что секс с возлюбленной был «посредственным“, а также намекнул на нынешние отношения Рианны с A$AP Rocky: „Лучше он, чем я, лучше кто угодно, чем я. Он не может тебя бросить. Вы едете в отпуск, и я уверен, что это Антильские острова“. Daily Mail подчеркивает, что Рианна и A$AP Rocky не раз отдыхали на Антильских островах.

Исполнитель также отсылает к последнему альбому Рианны «Anti“, который вышел в 2016 году. „Да, я анти, потому что устал от тебя“, — поет он в песне.

В 2010 году Дрейк назвал себя пешкой в отношениях с Рианной, которая никогда не афишировала роман с рэпером в СМИ, утверждая, что они с исполнителем просто друзья. „Она делала со мной то же самое, что я со многими женщинами на протяжении всей жизни. Уделяла время, а потом исчезала. И я такой: «Ого, это ужасное чувство“, — вспоминал Дрейк.