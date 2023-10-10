Комик Михаил Шац отказался уезжать из Израиля

По данным портала, шоумен в 2022 году выехал из России в Израиль, где продолжил концертную деятельность.

Шоумен отметил, что 7 октября, в день начала конфликта между Израилем и Палестиной, "буквально за 20 минут до начала всех событий“, вылетел по делам в одну из европейских стран.

По его словам, он вернулся в страну совершенно сознательно, так как желает находиться рядом с народом Израиля в тяжелое для него время.

Шац заметил, что намеревается помогать стране всем, чем сможет, в частности, готов сдавать кровь и перевозить на своей машине те или иные товары.

„Хочу сказать, что очень близкие мне люди сейчас находятся на передовой. Знаю, что есть потери у этих людей“, — уточнил шоумен.

Шац резюмировал, что гордится людьми, которые его окружают.