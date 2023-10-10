Максим Галкин и Алла Пугачева все еще остаются в Израиле

Галкин отметил, что Израиль был их “осознанным выбором“, когда они вместе с семьей уехали из России после того, как российские войска вторглись на территорию Украины.

„Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что мы выбрали эту страну, здесь нам с Аллой спокойно“, – пояснил Галкин.

Телеведущий напомнил, что он – еврей по матери и хочет поддержать израильский народ “в эту действительно тяжелую, трудную минуту“.

„Мы гордимся тем, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации, государству, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян“, – сказал артист, добавив, что будет сдавать кровь для раненных израильтян.

Максим Галкин и Алла Пугачева с сыном и младшей дочерью живут в Кесарии, городе в 50 км от Тель-Авива.

Шоумен и телеведущий Михаил Шац, после начала военного вторжения России в Украину переехавший в Израиль, также заявил о своей поддержке страны. В своём видеообращении он рассказал, что на момент вторжения сил ХАМАС был в заграничной поездке и только в понедельник смог вернуться в Тель-Авив.

Шац не является резервистом ЦАХАЛа, но намерен помогать мирным жителям. “Я почётный донор, между прочим. У меня есть машина, я могу что-то привезти-увезти. Я могу, если кому-то нужно очень срочно, разместить кого-то у себя. Короче, я абсолютно готов к любой помощи“, – сказал он.

После начала российского вторжения в Украину Максим Галкин подверг критике действия российских властей. Из-за этого его концерты начали демонстративно отменять или срывать, а сам он уехал из России и стал давать концерты в поддержку Украины. В сентябре 2022 года Минюст признал его “иностранным агентом“. В ответ на это Пугачева попросила ведомство, чтобы и её включили в реестр “иноагентов“.

Группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. По Израилю выпустили несколько тысяч ракет. Вооружённые боевики прорвались в приграничные районы, убили более 700 человек, взяли пленных и заложников. Ранения получили более двух c половиной тысяч.