А Брежневой что-то перепадет? Константин Меладзе продал особняк на Рублевке за 3 млн евро

Сегодня стало известно, что Меладзе продал семейное гнездышко за 350 миллионов рублей, что составляет около 3,3 млн евро. Процессом купли-продажи сейчас занимаются родные 60-летнего продюсера, который не живет в России с прошлого года.

„По нашей информации, сейчас оформляются все необходимые документы. Главным условием покупателя перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Со слов нашего информированного собеседника, вся сделка проходит под чутким наблюдением пожилой матери Константина Шотаевича“, — поделился источник.

В доме Меладзе площадью 700 квадратных метров имеются четыре спальни, гостиная, спортзал, хамам. Помещения украшает мебель ручной работы из Италии. Кому досталось все это роскошество — пока неизвестно.

Напомним, на днях Вера Брежнева нашла в себе силы признаться, что находится в разводе с Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году. Певица не озвучила причины распада семьи. По всей видимости, экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения, ведь Константин Шотаевич продолжает анонсировать творческие новинки Веры на странице своего продюсерского центра в соцсети.

„Последние полтора года были очень сложными для меня. Я не знала, как себя собрать, структурировать. Я училась заново искать баланс, потому что потеряла опору. Не знала, с чего начать. Поняла, что нужно заниматься ментальным здоровьем, а не только физическим. Теперь я хочу объединять женщин, чтобы делиться опытом“, — рассказывала 41-летняя исполнительница, отметив, что страдала от депрессии.

Украинская артистка покинула Россию, когда страна развязала войну против Украины. Какое-то время она провела в Польше, где работала волонтером, помогала украинским беженцам. Затем перебралась в Италию. Сейчас певица работает, записывает песни, но уже только на родном языке.

„Внутри были тишина и мрак, не было музыки, а улыбка, если и была, то только на лице, а не в глазах и не в душе. Меня разбирали, искали свои смыслы, ответы на вопросы… А я научилась просто быть в моменте, не строить никаких долгосрочных планов, благодарить за то, что имею“, — рассуждала бывшая Меладзе.