Фанаты в шоке от новых фото голливудского секс-символа Криса Пайна: "Если мой муж так выйдет на улицу, его арестуют“

Актер на расслабленном решил перехватить кофе недалеко от своего дома в Лос-Анджелесе. Наряд звезды блокбастеров, состоящий из растянутого кардигана в яркую разноцветную полоску, облегающих черных лосин и розовых мокасин, в сочетании с растрепанной шевелюрой и многодневной щетиной вызвал у читателей таблоида Daily Mail массу вопросов. Но в одном критики оказались солидарны: Крис выглядит намного старше своих лет.

„Ему 43? Почему он выглядит на 65?“, «Он выглядит так, будто подрался с разъяренным котом, который оставил ему такую прическу“, «Это просто Брэд Питт для бедных“, «Если мой муж когда-нибудь пойдет за кофе в моих легинсах, он в этот же день будет арестован“, «У него кризис среднего возраста?“, «Вот вам наглядное доказательство того, что хорошая одежда имеет огромное значение“,— пишут в комментариях пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и фанаты, довольные образом Криса. «Он по-прежнему красавчик, независимо от того, выглядит он на десять лет старше или нет“, «Мне всегда нравится рассматривать его фотографии, потому что он очень интересно одевается. А еще он хороший актер“, «Ух ты, вот это шевелюра! Он из тех людей, кто выглядит круто, даже если перед выходом не смотрится зеркало“. Что ж, мы фэшн-полицией, пожалуй, работать тоже не будем: все-таки сами за хлебом не в Prada ходим.