Настя Ивлеева обнажила душу, сделав пронзительное признание

„Не знаю, как в двух словах объяснить. Когда ты внешне меняешься, то все вокруг меняется. Ощущение самой себя поменялось. Любовь к себе. Она совершенно теперь иная. Раньше приходилось себя уговаривать... внушать, что я себя люблю. А сейчас я правда себя люблю. Искренне, бесповоротно, безумно. Это блаженство, это невероятное ощущение, оказалось, мною давно забытое. Сейчас я в таком балдеже, в таком кураже...“, — призналась Анастасия и с упоением расцеловала на камеру свою руку.