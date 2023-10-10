Настя Ивлеева обнажила душу, сделав пронзительное признание
Такой откровенности от Насти Ивлеевой мало кто ожидал. Обычно блогер ведет соцсети с юмором. Отвечая на вопрос подписчиков «Почему так резко изменилась? Что вдруг поменялось?“, Настя сменила шутливый тон на серьезный и проникновенный и сделала пронзительное признание, пишет Super.
„Не знаю, как в двух словах объяснить. Когда ты внешне меняешься, то все вокруг меняется. Ощущение самой себя поменялось. Любовь к себе. Она совершенно теперь иная. Раньше приходилось себя уговаривать... внушать, что я себя люблю. А сейчас я правда себя люблю. Искренне, бесповоротно, безумно. Это блаженство, это невероятное ощущение, оказалось, мною давно забытое. Сейчас я в таком балдеже, в таком кураже...“, — призналась Анастасия и с упоением расцеловала на камеру свою руку.
Что же, остается только порадоваться за человека. Без любви к себе сложно и, как правило, безрадостно. Без нее не бывает счастья, трубят все психологи.