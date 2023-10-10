ФОТО | 69-летняя Любовь Успенская опубликовала откровенный снимок в боди

„После выступления сняла верх, остался только низ. А низ снять уже не хватает сил“, — подписала снимок Любовь.

В кадре Успенская позирует, лежа на диване в гостиничном номере. Откровенный наряд обнажает стройные ноги артистки и подчеркивает ее декольте.

Не все подписчики певицы оценили пост: "Приезжаете в гости к бабушке и вместо пирожков она встречает вас в боди и сетчатых колготках", "В таком возрасте надо быть скромнее“, ""Да вы надоели с возрастом, завидуйте молча“, "Женщина в почтенном возрасте и все вот так напоказ. Неужели вы так в себе не уверены?“, "Любовь, вы красивая, конечно, но это непристойно“, "Какая красавица, выглядите на 30!“

Ранее Успенская рассказала о том, что Филипп Киркоров предлагал ей выйти за него замуж за несколько недель до свадьбы с Аллой Пугачевой.

„Это будет уже чересчур, если я расскажу о том, что он делал мне предложение в Америке. Просто “давай поженимся“. А я была замужем, у меня ребенок, мне было просто смешно“, — поделилась воспоминаниями Успенская.