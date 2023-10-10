Дэвид Бекхэм признался в измене. Аферу прокомментировала как его жена Виктория, так и бывшая любовница

Виктория признавалась, что тяжело переживала тот период — измена Дэвида с личной помощницей случилась в 2003 году. "За всю жизнь это было самое несчастливое состояние, в котором я находилась. Это был трудный период: казалось, что мир настроен против нас. Вот в чем дело — мы были друг против друга, если быть полностью честной“, — вспоминала звезда.

Футболист же добавил, что они подверглись сильному давлению. "В то время мы чувствовали, что не просто теряем друг друга, а буквально тонем. Честно говоря, я до сих по не понимаю, как мы смогли все это преодолеть“, — говорил Бекхэм в документальном фильме.

За этим заявлением последовало публичное осуждение спортсмена, который заводил интрижку на стороне. Досталось и любовнице многодетного отца. Ребекка Лоос получила тысячи посланий от поклонников пары.

Правда, кто-то попытался защитить бывшую помощницу Дэвида, назвав комментарии хейтеров "отвратительными“. "Спасибо, я воспринимаю неприятные комментарии со всем возможным юмором“, — заметила Ребекка.

Бекхэм не устает признаваться в любви супруге. Он до сих пор не может осознать, как же им удалось сохранить семью. "Честно говоря, я не знаю, как мы прошли через это, — отметил Дэвид. — Виктория для меня все. Видеть, что она испытывает такую боль, было невероятно тяжело. Но мы бойцы. И в то время нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью. И за то, что у нас было, стоило бороться“.

В сериале Виктория также рассказывала о других промахах благоверного. Так, он пропустил появление на свет их сына Круза из-за фотосессии с Бейонсе и Дженнифер Лопес. "Серьезно, я вот-вот рожу. Соблюдаю постельный режим. Ты издеваешься надо мной?! У тебя чертова фотосессия с Дженнифер Лопес, которая великолепна и не собирается заводить ребенка“, — злилась она.

"Итак, мне сделали кесарево сечение, и я помню, как лежала там и не чувствовала себя великолепно, скажем так. Я помню, как кто-то показал мне первую страницу газеты, на которой была великолепная фотография Дэвида между Дженнифер Лопес и Бейонсе, — поведала модельер. — А заголовок был такой: „Что бы сказала „Пош“ (прозвище Виктории в Spice Girls — Posh Spice - прим. ред.)?“ Позвольте мне сказать вам, что сказала бы „Пош“. „Пош“ была взбешена!“