ФОТО | „Сводит с ума“: 40-летний Сергей Лазарев показал спортивный торс на Бали

„Огромное количество красивых водопадов на Бали! В прошлый раз посетил главные, а сейчас поездил по разным мелким, но не менее красивым! Сейчас покажу как я до них добирался“, — написал Лазарев.

Он опубликовал фото, на которых позирует на фоне водопадов в одних плавках. Не ясно, что привлекает больше внимания: уникальная природа или спортивный пресс Сергея.

Его поклонники такой контент оценили: «Сережа, красиво стоишь“, «Сводите сегодня с ума нас“, «Кто тоже несколько раз увеличил фото?“, «Какой же красивый... водопад“, «Не сразу заметила водопад“.

Сергей не только показывает в соцсетях свой торс, но и подробно рассказывает о своем путешествии. Например, к водопадам он добирался через джунгли и скалистую местность, показав поклонникам путь во всех подробностях.

К слову, Лазарев давно интересуется природой и историей Азии: летом он отдохнул в Таиланде с дочкой Анной и сыном Никитой. Певец не только загорает и купается, но и активно изучает местную культуру и архитектуру, знакомя с ней и наследников. Так, семья посетила несколько старейших храмов и Королевский дворец.