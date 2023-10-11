Сыновей Виторгана и Бледанс могут призвать в израильскую армию

Ранее Даниил также отслужил в ВС РФ. После возвращения молодой человек собирался стать актером, поступив в институт кинематографии в Москве. Одним из следующих этапов в жизни Даниила стала служба в армии Израиля. Сейчас не известно, находится Виторган в Израиле или уже нет, так как ранее молодой человек некоторое время путешествовал по Европе.

Не только Виторгана младшего могут в скором времени призвать на службу. Так, старший сын Эвелины Бледанс уже много лет проживает в Тель-Авиве. Артистка на днях вернулась из Израиля, где провела неделю с младшим сыном Семеном в гостях у Николая. Старший сын Бледанс не пострадал при обстрелах, это подтвердила сама Эвелина. На вопрос журналистов о том, могут ли Николая призвать в ходе мобилизации в Израиле, звезда ответила: «Конечно. Но он вообще три года служил, там ведь всегда военные действия в большей или меньшей степени. Но пока в первые призывы он не попадёт, он давно уже служил и не переквалифицировался, так что его никто сейчас на войну не отправит“.