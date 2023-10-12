Популярный актер умер после столкновения со слоном. Он провел в коме 15 месяцев

Популярный артист был госпитализирован после несчастного случая, произошедшего 2 июля 2022 года. Энтони и еще двое человек, включая его младшего брата Самана Энтони, получили тяжелые травмы после того, как автомобиль, в котором они ехали, столкнулся со слоном в Талаве. Как выяснилось, мужчина возвращались после окончания съемок в Хаттикуччи Вихарая в Гальгамуве. Машина была серьезно повреждена. Слон также пострадал.

Джексон был переведен из клинической больницы Анурадхапуры в Национальную больницу в Коломбо. Он перенес семичасовую операцию в отделении интенсивной терапии и с тех пор находился под наблюдением медиков.

Энтони был авторитетным актером шри-ланкийского кино, театра и телевидения. Он завоевал национальную награду за лучшую мужскую роль рекордные шестнадцать раз. Джексон также был известен огромным талантом и универсальностью. Он показал себя как режиссер, продюсер, певец, сценарист, телеведущий, писатель, обозреватель, автор текстов, историк и путешественник.

Придя в киноиндустрию в 1993 году, Энтони только за первое время снялся в фильмах „Гуру Гедара“, „Читти“, „Айома“ и „Локу Дува“. Затем он продолжил доказывать свой статус актера в кино, сыграв в лентах „Бава Дука“, „Бава Карма“, „Гини Ави Саха Джини Кели“, „Асвесума“, „Агни Дахая“, „Сурия Арана“, „Милле Сойя“ и „Рандия Дахара“. Он также зарекомендовал себя как актер телепроектов. Энтони получил награду за лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии Сумати за роль в сериале „Питагамкарайо“.

Джексон снял несколько шри-ланкийских блокбастеров. „Джульетта Бхумикава“, его режиссерский дебют, принесла ему награду как самому многообещающему режиссеру на церемонии награждения критиков. Он получил награду за лучшую мужскую роль на Derana Film Awards 2015 за фильм „Адрес На“, режиссером которого являлся. Джексон писал и музыку к теленовеллам.