11.10.2023, 16:00
Глюкозе удалось покинуть Израиль
ФОТО: Youtube
В Тель-Авив несколько дней назад прилетела певица Глюкоза вместе с двумя дочками. Туда звездная семья приехала ради концерта Бруно Марса, который, по понятным причинам, не состоялся, — напоминает WomanHit.
В личном блоге Глюкоза рассказывала, что им приходилось прятаться в бомбоубежище. Но не теряла при этом самообладания и сохраняла оптимизм.
И вот вчера артистка отметила, что ей с наследницами удалось выбраться из Израиля. Глюкоза показала, что они едут из аэропорта в целости и сохранности.
„Спасибо вам большое за переживания! Мы дома, в Москве. Все хорошо. Настроение нормальное. Хорошо долетели, в аэропорту чуть потолкались, но, в целом, все окей“, — подчеркнула она.