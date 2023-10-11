Глюкозе удалось покинуть Израиль

В личном блоге Глюкоза рассказывала, что им приходилось прятаться в бомбоубежище. Но не теряла при этом самообладания и сохраняла оптимизм.

И вот вчера артистка отметила, что ей с наследницами удалось выбраться из Израиля. Глюкоза показала, что они едут из аэропорта в целости и сохранности.

„Спасибо вам большое за переживания! Мы дома, в Москве. Все хорошо. Настроение нормальное. Хорошо долетели, в аэропорту чуть потолкались, но, в целом, все окей“, — подчеркнула она.