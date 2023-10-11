Тоскует в глухой деревне по Пугачевой: что случилось с фаворитом Примадонны Сергеем Челобановым

Сергей понемногу записывал альбомы и щедро писал песни для других исполнителей — от группы "Стрелки" до Филиппа Киркорова. В 2007 году он относительно триумфально вернулся на телеэкраны, заняв третье место в проекте "Ты — суперстар". А что же происходит сейчас?

"Сергей сейчас завис в богом забытой деревне. Знаю, где она находится, но ехать туда не хочу. Телефона мобильного у него нет, а ехать специально в эту деревню, — не хочу", — рассказал директор певца Анатолий Борисов.

Челобанов изо всех сил старается поддерживать образ мачо, ухаживать за своей челкой, но с годами у него все меньше и меньше это получается. "Сказываются возраст и вредные привычки. Да, музыкант он — талантливый, и человек неплохой, но обленился, подустал, и поднять его с дивана — непросто", — признаётся директор.

У Сергея Челобанова есть любимая женщина Евгения Гранде и сын, но при этом он — свободный мужчина. "Я был только однажды женат — на Людмиле. Мы прожили вместе более 20 лет. В моей жизни была большая любовь — к Алле Пугачевой, и она никуда не делась. Жениться я больше не буду, — признавался ранее певец.

В родном Балаково Саратовской области нередко видят Челобанова в обществе не только Жени, но и других красоток. Сергей Васильевич не похож на монаха, и ведет себя довольно развязно с прекрасным полом. Гранде об отношениях с Челобановым отзывается кратко: "У нас все очень сложно".

Сложно, например, смириться с тягой певца к спиртному. "Женя была 1001 человеком, который хотел вылечить Сергея Васильевича. Этот список каждый день пополняется. Сергей Челобанов вряд ли бросит пить. Он привык пить, и алкоголь приносит ему удовольствие. Вот и в деревне пьет. Не знаю — один ли или с веселой компанией, но пьет. Что ему еще там делать?" — считает директор.

Тем не менее, стать одиноким отшельником-алкоголиком Сергею Васильевичу пока не грозит. Анатолий Борисов обещает его участие в неком "большом проекте" на ТВ.