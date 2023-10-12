Лариса Долина прокомментировала слухи о тайном романе своих мужа и дочери
Лариса Александровна Долина за годы карьеры часто сталкивалась и сталкивается с негативом в свой адрес или же в адрес своей семьи. Но прежде ее ничто так не удивляло, как новость о любовной связи между ее дочерью и третьим экс-мужем Ильей Спицыным, — поражается eva.
Лариса Долина продолжает удивляться фантазии некоторых журналистов, которые выпускают о ней непроверенную информацию. К примеру, накануне в руки к знаменитости попала газета с кричащим заголовком о тайной сексуальной связи между Ильей Спицыным и единственной дочерью Ларисы Александровны. Авторы уверяют, что Ангелина Долина не просто крутила роман с отчимом, но и родила от него дочь Александру.
„Знаете, за свою долгую жизнь в профессии, я поняла, что нельзя закрывать глаза на то, что кто-то из пишущей братии придумывают всякие небылицы про мою жизнь, про моих детей, про то, что происходит в моей личной жизни. Откуда появилась на свет моя дочь…? И откуда появилась на свет моя внучка Саша…? В который раз я говорю, пишу, рассказываю об этом, — пишет в телеграм-канале возмущенная слухами певица. — Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом. Я не могу, по определенным причинам озвучивать его имя, так сложилось. Но Илья Спицын НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РОЖДЕНИЮ МОЕЙ ВНУЧКИ НЕ ИМЕЕТ“.
Опровергнув появившиеся слухи и не пожелав назвать имя отца своей внучки, Долина не смогла скрыть негодования. Артистка не понимает, что движет людьми, придумывающими подобные сплетни, которые потом как вирус распространяются по сети и многие в итоге начинают в них верить. Единственным выходом из подобной ситуации Лариса Александровна считает отказ от прессы. Звезда шоу-бизнеса дает понять, что с появлением социальных сетей и сама может рассказать поклонникам о себе все, что считает нужным.
Напомним, что бас-гитарист Илья Спицын быт третьим мужем Долиной. Их брак продлился 18 лет — с 1998 по 2016 годы.