Шоубиз
11.10.2023, 17:30

Максим Галкин рассказал о судьбе своего состояния в России

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Макс
Макс
ФОТО: Youtube

В октябре 2022 года Максим Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Затем Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это, в частности, обязывается отчитываться обо всех тратах.

В связи с санкциями также возникли сложности с переводом денег на российских счетах за границу. И некоторых интересует, как вышла звёздная семья из этого положения.

„Недвижимость и счета в банках остались в России“, — заявил Максим Галкин. Так что жить приходится на заработки от гастролей и возможные заграничные счета Пугачёвой. Есть ли таковые, она не распространяется.

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