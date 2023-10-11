Максим Галкин рассказал о судьбе своего состояния в России

В октябре 2022 года Максим Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Затем Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это, в частности, обязывается отчитываться обо всех тратах.