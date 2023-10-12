Шарон Стоун рассказала, как изменилась ее жизнь после инсульта

Артистка призналась, что сон помогает работать таблеткам, которые она принимает.

„Долгое время я притворялась, что со мной все в порядке. Но после случившегося я стала инвалидом, и из-за этого меня часто не берут на работу“, — отметила звезда „Основного инстинкта“.

По словам актрисы, она живет так уже 22 года. Этот график стал для неё привычным, поэтому артистка не стесняется об этом говорить. Стоун пережила инсульт в 2001 году. По словам артистки, шансы на ее выживание составляли 1%. Ей пришлось восстанавливаться семь лет.

„И мой контракт изменился. Теперь я могу работать максимум по 14 часов в день. Поэтому я не работаю уже 20 лет“, — заявила актриса.