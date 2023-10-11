"Часть нашей профессии“: братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

"Разоблачение", снятое по всем правилам подобных материалов, выглядит так:

После появления кадров из цирка зоозащитники написали заявление в Следственный комитет, приложив видеоматериалы. Они обвиняют Запашных в жестоком обращении с животными и просят проверить их деятельность.

„На видео видно, что это драки животных, и приходится их разнимать. Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками — это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли“, — ответил на обвинения Эдгард Запашный.

По словам укротителя, человеку необходимо вмешиваться в потасовку животных, иначе тигры будут драться до конца. И по этой причине Запашным уже приходилось терять животных. „Драки, к сожалению, неизбежны, это хищники. Такое редко, но бывает“, — отметил Эдгард.