Звезда „Папиных дочек“ стала жертвой мошенников

Орлова призналась, что на днях лишилась всех сбережений с карты. По словам звезды, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, и сообщил, что с ее карты пытаются сделать перевод. Актриса рассказала, что продиктовала недоброжелателям свои банковские данные и PIN-код карты.

„Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно“, — отметила артистка.

Татьяна Орлова наиболее известна по роли секретарши Тамары в комедии „Папины дочки“. Она также играла в таких картинах, как „Одна за всех“, „Даешь молодежь!“, „Воронины“, „Пока цветет папоротник“, „Немного не в себе“, „Думай как женщина“, „Дылды“.