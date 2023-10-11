ВИДЕО | Максим Леонидов: "Моя семья находится в Нетании. Горжусь, что я израильтянин“(4)
В 2022 году Максим Леонидов уехал из родного Санкт-Петербурга в Нетанию. Певец думал, что в Израиле получит спокойную жизнь, но там началась война, — напоминает "СтарХит".
Политик Анатолий Чубайс с женой Дуней Смирновой спешно покинули страну, а вот певец Максим Леонидов не планирует уезжать. Музыкант верит в победу Израиля, поэтому готов помогать.
„Идет третий день войны государства Израиль с терроризмом. Я публикую видео, чтобы выразить поддержку всем тем, кто воюет и помогает в тылу. Моя семья находится в Нетании. Горжусь тем, что я израильтянин. Верю в нашу победу!“ — сказал 61-летний артист.
Леонидов родился в Санкт-Петербурге, но после начала российской военной агрессии вместе с женой и сыном опять перебрался за рубеж (ранее в Израиль он уезжал в 1990 году, но вернулся в Россию в 1996).
„Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле“, — говорил основатель группы «Секрет“.