ВИДЕО | Максим Леонидов: "Моя семья находится в Нетании. Горжусь, что я израильтянин“

Политик Анатолий Чубайс с женой Дуней Смирновой спешно покинули страну, а вот певец Максим Леонидов не планирует уезжать. Музыкант верит в победу Израиля, поэтому готов помогать.

„Идет третий день войны государства Израиль с терроризмом. Я публикую видео, чтобы выразить поддержку всем тем, кто воюет и помогает в тылу. Моя семья находится в Нетании. Горжусь тем, что я израильтянин. Верю в нашу победу!“ — сказал 61-летний артист.

Леонидов родился в Санкт-Петербурге, но после начала российской военной агрессии вместе с женой и сыном опять перебрался за рубеж (ранее в Израиль он уезжал в 1990 году, но вернулся в Россию в 1996).

„Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле“, — говорил основатель группы «Секрет“.