Молодая невеста Аль Пачино, которая родила ему сына, вернулась к 62-летнему бывшему — миллиардеру

Нур нашла утешение в объятиях бывшего возлюбленного, который также значительно старше ее. На днях девушку заметили в компании 62-летнего миллиардера Николаса Берггрюена. Экс-возлюбленные посетили концерт Стинга в Лос-Анджелесе. Это их первый совместный выход после расставания в феврале 2020 года.

Пока неизвестно воссоединились ли бывшие или Альфаллах решила попросить помощи у влиятельного экс-партнера в споре с Пачино. Напомним, что Нур и 83-летний обладатель „Оскара“ начали встречаться весной прошлого года, а минувшим летом у пары родился сын.

Появление малыша ко всеобщему удивлению актера не порадовало. Звезда заявил, что не может иметь детей поэтому потребовал тест ДНК. Однако экспертиза установила отцовство —и Аль Пачино смиренно подписал документы о родительских правах.

Теперь между ними возник конфликт относительно опеки над мальчиком. Нур требует, чтобы ребёнок остался у неё, а актёр выплачивал алименты и закрывал траты на судебные разбирательства. Сумма пока не озвучивается, но состояние Пачино оценивается в 120 миллионов долларов.

Актёр, однако, испытывает финансовые трудности. В 2011 году звезда фильма „Лицо со шрамом“ стал фигурантом громкого дела о неуплате налогов. Тогда представители актера заявили, что тот является жертвой обмана. Мол, менеджер украл у него несколько миллионов. Кроме того, Аль Пачино сделал ряд неудачных инвестиционных вложений.

Напомним, что у звезды есть трое детей от разных женщин: 33-летняя Джулия от преподавательницы актерского мастерства, а также двойняшки Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело. Четвертого малыша Пачино называл Романом.

За плечами Альфаллах тоже несколько громких романов с мужчинами постарше. Девушка встречалась с Миком Джаггером, режиссером Элаем Ротом, которому весной исполнилось 51. Поговаривали, что Нур была в отношениях даже с Клинтом Иствудом.

За любовь к состоятельным кавалерам брюнетку прозвали охотницей за кошельками. Однако и она сама вполне может похвастаться приличными доходами. Девушка родилась в богатой семье, успешно занимается продюсированием фильмов.