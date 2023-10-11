МакSим рассказала о самочувствии после лечения от алкоголизма

МакSим уверяет, что активно занимается спортом. Она бегает в специальном костюме, чтобы сбросить лишний вес, занимается гимнастикой, боксом и теннисом. Звезда также сообщила, что регулярно окунается в ледяную купель.

По словам певицы, она верит в бога и благодарит его за каждый прожитый день. МакSим также отметила, что чувствует себя «полноценной и чувственной“ женщиной. „Я никогда не хотела замуж. А сейчас понимаю, что неплохо бы было к кому-нибудь прильнуть (на плечо), говорить или не говорить“, — призналась она.