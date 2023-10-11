ФОТО | На следующей неделе состоится премьера веселой семейной комедии "Умники“
В следующий понедельник, 16 октября, состоится премьера нового отечественного семейного фильма «Умники“ – проникновенной и поучительной истории об одной эстонской семье. Главные герои фильма – 13-летние мальчики Оливер (Рубен Толк) и Сасс (Роберт Александер Пеэтс), сестру Оливера Сусанну играет Луми Соометс, отца Артура – Маттиас Наан, а мать Карин – Саара Пиус.
Предварительный показ «Умников“ стартует в избранных кинотеатрах с вечера 16 октября. Тартуская премьера состоится 18 октября в 19:00 в кинотеатре Lõunakeskus Apollo.
Пярнуская премьера пройдет 22 октября в 17:30 в домашнем театре режиссера Ингомара Вихмара «Эндла“. По всей Эстонии «Умники“ выйдут в прокат 20 октября.
По словам режиссера картины Ингомара Вихмара, «Умники“ – веселый и поучительный фильм, который можно смотреть всей семьей: «Этот фильм дает возможность у увлекательной форме поговорить с детьми и родителями о таких важных вещах, как семейные отношения, работа, самореализация, деньги и культ успеха. Что же вообще нужно семье для счастья?“
Вихмар отметил, что в фильме играют любимые всеми актеры Маттиас Наан и Саара Пиус, но главные герои – дети, а под веселой оберткой скрывается трогательная история одной эстонской семьи.
Фильм «Умники“ стал единственным отечественным художественным фильмом, отобранным для участия в программе международного конкурса детских и юношеских фильмов PÖFF Just Film. Особые показы на Just Film пройдут 11 и 15 ноября.
Сюжет
13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев – нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей!
Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор.
По словам режиссера Ингомара Вихмара, новая отечественная комедия для всей семьи расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом: что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.
В картине снялись актеры Маттиас Наан, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Прийт Лоог, Лаури Небель, Таави Тепленков, Клеэр Майбаум, Янек Йоост, Пирет Симсон и многие другие. Главные детские роли исполнили Рубен Толк и Роберт Александер Пеэтс. Также в фильме играют Луми Соометс, Эло-Мирт Оя, Нора-Мия Пай, Альберт Мийна, Таня Михайлова-Саар, София Михалёва, Нильс Маттиас Стейнберг, Марго Митт, Карита Вайкъярв, Эрик Соасепп, Ахто Ааремяэ, Кайдо Палу, Аге Плоом, Юта Киллинг, Эрки-Мартин Лепик, Тыну Каппер, Эрик Вент, Макс Ыйспуу, Маргус Роозипуу и Каарел Ныммик.