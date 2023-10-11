ФОТО | На следующей неделе состоится премьера веселой семейной комедии "Умники“

Предварительный показ «Умников“ стартует в избранных кинотеатрах с вечера 16 октября. Тартуская премьера состоится 18 октября в 19:00 в кинотеатре Lõunakeskus Apollo.

Пярнуская премьера пройдет 22 октября в 17:30 в домашнем театре режиссера Ингомара Вихмара «Эндла“. По всей Эстонии «Умники“ выйдут в прокат 20 октября.

По словам режиссера картины Ингомара Вихмара, «Умники“ – веселый и поучительный фильм, который можно смотреть всей семьей: «Этот фильм дает возможность у увлекательной форме поговорить с детьми и родителями о таких важных вещах, как семейные отношения, работа, самореализация, деньги и культ успеха. Что же вообще нужно семье для счастья?“

Вихмар отметил, что в фильме играют любимые всеми актеры Маттиас Наан и Саара Пиус, но главные герои – дети, а под веселой оберткой скрывается трогательная история одной эстонской семьи.

Фильм «Умники“ стал единственным отечественным художественным фильмом, отобранным для участия в программе международного конкурса детских и юношеских фильмов PÖFF Just Film. Особые показы на Just Film пройдут 11 и 15 ноября.

Сюжет

13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев – нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей!

Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор.