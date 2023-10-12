Юбилейные авторские концерты пианиста Рейна Раннапа пройдут в трех городах Эстонии

В концертных залах Пярну, "Эстония“ и "Ванемуйне“ выступят хор девушек «Эллерхейн“, Эстонский национальный мужской хор, камерный оркестр Кристьяна Ярви, гобоист Рийво Калласмаа и певица Мари Калькун. За дирижерским пультом – Кристьян Ярви.

Авторские концерты Рейна Раннапа станут своеобразным продолжением необычайно успешного концерта "50 лет на большой сцене“, состоявшегося пять лет назад. Если в тот раз хиты Раннапа представляли популярные певцы, то на этот – яркие исполнители классической музыки. Перед публикой выступят более ста музыкантов, объединенных харизмой Кристьяна Ярви. Разумеется, свою музыку будет исполнять и сам юбиляр Рейн Раннап. В программе – классические по форме, но пограничные по звучанию произведения, находящиеся на стыке между классикой и поп-музыкой.

„Всю свою жизнь я пытался сблизить легкую и серьезную музыку. Надо признать, что создавать поп-музыку ничуть не легче, чем классическую. Иногда это даже сложнее. Я пытался убедить людей, что серьезную музыку столь же легко слушать и принимать, наслаждаться ею – очень просто. В последние годы я пришел к пониманию того, что не являюсь классическим композитором. Я просто пишу для так называемых классических составов. И когда я создаю музыку или выстраиваю программу как пианист, я всегда обращаюсь к максимально широкой аудитории“, – отметил композитор.

Авторские концерты Рейна Раннапа пройдут в трех городах: 13 октября в 19:00 – в Пярнуском концертном зале, 14 октября в 19:00 – в столичном концертном зале "Эстония“ и 15 октября в 19:00 – в тартуском концертном зале "Ванемуйне“.