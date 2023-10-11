ФОТО | Пока на улице бушевал шторм, эстонские блогеры наслаждались пляжной вечеринкой

А собрал всех на пляже производитель хлеба Leibur, чтобы представить свой новый цельнозерновой сепик, созданный в сотрудничестве с Fitlap. В одном ломтике нового диетического сепика всего 49 килокалорий.

Ведущим праздника был Женя Фокин, а блогеры смогли насладиться на пляже как тренировкой и танцами, так и отведать бутерброды с новым хлебом. А что, на ночь можно!