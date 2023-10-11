Шоубиз
11.10.2023, 16:51

Дима Билан госпитализирован

 (1)
Дима Билан
Дима Билан
ФОТО: Youtube

Дима Билан госпитализирован в Москве. У известного исполнителя острый бронхит. Сейчас он находится под наблюдением пульмонолога.

„Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку“, — сообщил поклонникам Дима и отменил ближайшие концерты.

Дима Билан рассчитывает поправиться уже к съёмкам финала шоу „Голос“ — 20 октября. Поэтому в ближайшую неделю артиста ждёт интенсивная терапия с курсом антибиотиков. Хотя и сейчас он чувствует себя в целом хорошо.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии