Дима Билан госпитализирован

„Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку“, — сообщил поклонникам Дима и отменил ближайшие концерты.

Дима Билан рассчитывает поправиться уже к съёмкам финала шоу „Голос“ — 20 октября. Поэтому в ближайшую неделю артиста ждёт интенсивная терапия с курсом антибиотиков. Хотя и сейчас он чувствует себя в целом хорошо.