Убитая путешественница Габби Петито стала блогершей-миллионницей после смерти(2)
22-летняя девушка пропала в конце августа 2021 года. Она отправилась в путешествие по стране вместе с женихом, который отказался объяснять исчезновение невесты, — рассказывает Woman.
Габби Петито — популярная трэвел-блогерша. На протяжении нескольких лет девушка ежедневно публиковала снимки из многочисленных поездок и делилась с подписчиками самыми интересными фактами о жизни путешественников.
У звезды соцсетей был молодой человек, c которым она планировала сыграть свадьбу. Парень с удовольствием фотографировал возлюбленную на фоне красивых видов, но сам на снимках появлялся нечасто.
Последним путешествием Габби и Брайана стала поездка в Вайоминг. Там же с девушкой произошла трагедия, которая потрясла весь мир, — ее тело было найдено в национальном парке Бриджер-Тетон.
Смерть блогерши долгое время была окутана разными тайнами, слухами и догадками. Известно, что пропала блондинка в конце августа 2021 года, а ее жених вернулся домой во Флориду в одиночку 1 сентября. Мужчина отказывался объяснять родственникам и знакомым, куда делась Габби. А спустя 10 дней он сбежал из города.
Говорят, что в последнее время Габби и Брайан много ссорились, а в путешествии конфликты участились. Однажды полиции даже пришлось вмешаться, чтобы разрешить скандал, который дошел до драки.
Как рассказывали сотрудники полиции, Габби объяснила им, что на фоне бесконечных ссор она стала тревожной и раздражительной, поэтому они с Брайаном обсуждали возможность продолжить турне по отдельности. При этом молодые люди заявили, что любят друг друга и не собираются выдвигать никаких обвинений.
По словам родителей блогерши, 24 августа состоялся их последний разговор с дочерью. Тогда же она опубликовала и свое последнее фото.
Больше Габби никто не видел и не слышал. Однако ее мать продолжала получать текстовые сообщения с телефона дочери. Последнее из них пришло 30 августа. В нем говорилось, что в национальном парке связи нет, поэтому позвонить она сможет нескоро. Мама блогерши по-прежнему убеждена, что этот небольшой текст был написан не Габби.
После заявления родителей о пропаже Габби полиция пыталась связаться с ее женихом. Но он не отвечал им.
„По моему опыту, близкие партнеры часто становятся первыми, на кого падает подозрение правоохранительных органов в таких ситуациях. И стандартное предупреждение ’’Любое слово будет использовано против вас’’ верно, независимо от того, имел ли мой клиент хоть какое-то отношение к исчезновению мисс Петито“, — объяснил адвокат Брайана.
Брайан пропал сразу же после того, как полиция назвала его главным подозреваемым в деле об убийстве. Смерть девушки признали насильственной, а ее жених объявлен в розыск.
Интернет-публика, жадная до подобных историй, уже обрушилась на соцсети подозреваемого.
„Где Габби?“, „Как тебе не стыдно? Ненавижу таких, как ты!!!“, „Так выглядит убийца!“ — писали комментаторы.
Однако все было зря — уже спустя месяц после обнаружения тела Габби в природном заповеднике во Флориде, неподалеку от дома родителей, был найден Брайан Лондри с простреленной головой. ФБР также обнаружили личный дневник мужчины, в котором он признался в содеянном — именно он задушил свою девушку.
После исчезновения Габби 22-летнюю путешественницу стали искать не только полиция и ФБР, но и пользователи соцсетей. Интернет-детективы собрали даже 77 тысяч долларов, которые пошли на ее поиски. В ТикТоке ролики с хэштегом #gabbypetito набрали уже более 800 миллионов просмотров, а на ее соцсети теперь подписаны более миллиона человек — хотя еще 15 сентября 2021 года их было около 50 тысяч.
За эти дни полиции и подписчикам Габби удалось собрать рассказы нескольких очевидцев, которые общались с блогершей и ее женихом незадолго до пропажи.
Так, например, популярная ТикТок-блогерша Миранда Бейкер сообщила, что 29 августа она лично подвозила Брайана в Вайоминге. По словам девушки, она подобрали его недалеко от того места, где позже были найдено тело Габби. Он сразу предложил им заплатить 200 долларов за поездку, но вышел уже через полчаса, узнав, что они направляются не туда, куда он думал.