Убитая путешественница Габби Петито стала блогершей-миллионницей после смерти

Габби Петито — популярная трэвел-блогерша. На протяжении нескольких лет девушка ежедневно публиковала снимки из многочисленных поездок и делилась с подписчиками самыми интересными фактами о жизни путешественников.

У звезды соцсетей был молодой человек, c которым она планировала сыграть свадьбу. Парень с удовольствием фотографировал возлюбленную на фоне красивых видов, но сам на снимках появлялся нечасто.

Последним путешествием Габби и Брайана стала поездка в Вайоминг. Там же с девушкой произошла трагедия, которая потрясла весь мир, — ее тело было найдено в национальном парке Бриджер-Тетон.

Смерть блогерши долгое время была окутана разными тайнами, слухами и догадками. Известно, что пропала блондинка в конце августа 2021 года, а ее жених вернулся домой во Флориду в одиночку 1 сентября. Мужчина отказывался объяснять родственникам и знакомым, куда делась Габби. А спустя 10 дней он сбежал из города.

Говорят, что в последнее время Габби и Брайан много ссорились, а в путешествии конфликты участились. Однажды полиции даже пришлось вмешаться, чтобы разрешить скандал, который дошел до драки.

Как рассказывали сотрудники полиции, Габби объяснила им, что на фоне бесконечных ссор она стала тревожной и раздражительной, поэтому они с Брайаном обсуждали возможность продолжить турне по отдельности. При этом молодые люди заявили, что любят друг друга и не собираются выдвигать никаких обвинений.

По словам родителей блогерши, 24 августа состоялся их последний разговор с дочерью. Тогда же она опубликовала и свое последнее фото.

Больше Габби никто не видел и не слышал. Однако ее мать продолжала получать текстовые сообщения с телефона дочери. Последнее из них пришло 30 августа. В нем говорилось, что в национальном парке связи нет, поэтому позвонить она сможет нескоро. Мама блогерши по-прежнему убеждена, что этот небольшой текст был написан не Габби.

После заявления родителей о пропаже Габби полиция пыталась связаться с ее женихом. Но он не отвечал им.