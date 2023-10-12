ФОТО | Такого в „Друзьях“ не показывали! Дженнифер Энистон полностью обнажилась в новом сериале

Звезда „Друзей“ недавно рассказала, как ей удаётся оставаться в такой впечатляющей форме, в интервью для CR Fashion Book. „Я пью много воды, ежедневно занимаюсь спортом, стараюсь есть полезные, свежие продукты и как можно больше сплю. Последняя часть сложна для меня, но она так важна. Я чувствую это, когда недостаточно отдыхаю. В дополнение ко всему этому я стараюсь быть действительно внимательной к тому, что я впускаю в своё личное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые испытания, и я знаю, что всем нам не всё равно, но иногда я думаю, что нам необходимо отключить шум“, — поделилась актриса.