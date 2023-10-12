Марго Робби и Райан Гослинг снимутся в приквеле „Одиннадцати друзей Оушена“

В настоящее время мало что известно о фильме, кроме того, что режиссёром выступит Джей Роуч, известный по „Остину Пауэрсу“ и „Знакомству с Факерами“. Действие приквела будет происходить в Европе 1960-х годов.

МакНамара также отметил, что надеется на большее количество фильмов с участием этой пары. „Они чудесны вместе. Было бы здорово, если бы мы могли предложить им реализовать больше проектов, даже помимо этого“, — сказал продюсер.

Дуэт Робби и Гослинга полюбился зрителям с выходом „Барби“. Их актёрская игра помогла картине стать самым кассовым фильмом года и самым успешным кинопроектом WB.